Díaz Ayuso, investida presidenta de Madrid de la mà de Cs i Vox

Isabel Díaz Ayuso és ja oficialment la nova presidenta de la Comunitat de Madrid. La candidata del PP ha estat investida amb els vots de Ciutadans i de Vox, com estava previst en virtut del pacte dels tres partits de dretes. Assumeix el càrrec enmig de les acusacions que fan els partits d'esquerres dels seus vincles amb la trama Púnica i amb la promesa d'impulsar polítiques liberals tot liderant "la baixada més gran d'impostos de la història" de la comunitat.Díaz Ayuso, una de les apostes de Pablo Casado, ha estat escollida en primera volta i governarà amb Ciutadans i amb el suport extern del partit de Santiago Abascal, la mateixa fórmula del tripartit de dretes que opera a Andalusia. És la primera vegada en la història que un govern de coalició governa Madrid. El guanyador de les eleccions, el socialista Ángel Gabilondo, es queda com a cap de l'oposició després que no hagi aconseguit teixir una majoria de segell progressista. Durant el ple d'investidura, els tres partits de dretes han escenificat un front comú contra l'esquerra i, tot i admetre diferències, han subratllat els punts en comú que han fet possible el pacte, que ha trigat 80 dies en culminar-se.L'acord segellat entre els populars i Ciutadans estableix que hi haurà un govern amb 13 conselleries, de les quals set són per als populars i sis per al partit d'Albert Rivera.La dirigent popular ha demanat la "confiança" dels votants de Cs i de Vox tot subratllant que és conscient que no rep "un xec en blanc" però que ara és moment de posar en valor "tot allò que els uneix". De fet, ha assenyalat que un dels aspectes que comparteixen les tres formacions és el combat contra "la guerra que amenaça de ruptura" l'estat espanyol. Ayuso ha solemnitzat l'aliança amb el partit d'extrema dreta comprometent-se a complir amb el seu programa. "Aquesta és la meva paraula", ha verbalitzat.Conscient que haurà de fer gestos per mantenir la unitat dels socis que permetran la seva presidència, Díaz Ayuso també ha defensat Vox i el seu líder, Santiago Abascal, davant una "esquerra dolguda" que busca "desacreditar" el partit d'extrema dreta. De fet, ha assegurat que tant el PP com Ciutadans i Vox estan sent sotmesos a un "assetjament" tant institucional com mediàtic per part de les formacions d'esquerres. De fet, ha arribat a mencionar Abascal tot lamentant que està "patint assetjament totalitari de l'entorn d'ETA".La intervenció de la portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha combinat la dosi justa de crítica al PP, tot i que ha volgut deixar clar tant a Cs com als populars que no són els seus "socis" i els ha acusat de "no tenir cadires per a tantes conselleries". Amb tot, acollint-se al mal menor, ha assegurat que prefereixen investir Díaz Ayuso que no pas ser "baluard de les polítiques radicals de l'esquerra". També el cap de files de Ciutadans, Ignacio Aguado, que serà previsiblement el vicepresident del govern de Díaz Ayuso, ha centrat el seu discurs en atacar Podem i el PSOE.La nova presidenta ha entonat un discurs dur contra l'esquerra, a qui ha acusat de ser uns "assetjadors" dels partits de dretes, i ha sortit en defensa dels seus socis de govern. De fet, la sessió d'investidura ha arrencat crispada perquè Díaz Ayuso ha denunciat que està sent víctima d'una "campanya masclista" liderada des d'Unides Podem. La portaveu de la formació lila, Isa Serra, ha titllat la dirigent popular de "filla d'Esperanza Aguirre que es va criar entre corruptes". Segons Serra, la nova presidenta farà passar la regió "la mateixa vergonya que Cristina Cifuentes.La candidata del PP ha replicat tot assegurant que "les feministes" de Podem són "els polítics més masclistes" que ha conegut i ha defensat també la trajectòria d'Esperanza Aguirre, de qui ha dit que marca un abans i un després en la història de la comunitat. Des dels partits d'esquerres han acusat Díaz Ayuso d'utilitzat el feminisme per "victimitzar-se". El portaveu de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha etzibat a la flamant presidenta que les crítiques en cap cas venen pel fet que ella sigui dona, sinó per les vinculacions amb acusats de corrupció que estan publicant alguns mitjans o perquè la seva empresa no ha pagat l'IBI durant cinc anys a l'Ajuntament de Madrid. "Té les mans tacades de dictadura", ha etzibat Díaz Ayuso a Errejón contraatacant amb Veneçuela.El socialista Ángel Gabilondo, per la seva banda, ha acusat el PP d'haver teixit aquest pacte amb l'únic objectiu d'"aferrar-se al poder", tenint present que va ser el PSOE qui va guanyar les eleccions del 26 de maig.La nova presidenta de Madrid estrena el càrrec amb una carpeta de deu reptes sota el braç que ha defensat que pivota en el "concepte bàsic de la llibertat" que uneix el tripartit que ha fet possible la seva investidura. Baixar impostos, "millor" educació o picades d'ullet a Vox amb la major "conciliació del treball i de la natalitat" formen part d'aquest decàleg on també es compromet a batallar contra la despoblació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor