​Els termòmetres es tornen a enfilar pel pont

Certa inestabilitat de cara a dijous. A partir de llavors, més sol i més calor. #mitjatermini #meteocat pic.twitter.com/36j0hHD57n — Meteocat (@meteocat) August 13, 2019

Aquest cap de setmana arriba un dels ponts més esperats de la temporada, el de la Mare de Deu d’agost. Situat en ple estiu, aquests quatre dies significaran per a molts catalans l’inici o la fi de les vacances. A hores d’ara, la gran pregunta que sura per a la majoria d’ells és la mateixa: quin temps farà fins diumenge?Les prediccions per aquells que es vulguin anar a banyar a la platja, la piscina o en algun gorg són bones. Després de la fresca de bon matí d’aquest dimecres i d’algun ruixat aïllat, els núvols s’aniran trencant i sortirà el sol arreu del país.Demà, dia de la Mare de Deu d’agost, encara hi haurà una mica de nuvolositat i no es descarten plugims de curta durada a les comarques de Barcelona i Girona. Les temperatures, però, ja seran més estiuenques.I a partir de divendres, tranquil·litat total. El termòmetre tirarà cap amunt i les temperatures tocaran sostre dissabte, amb un nou pic de calor.Diumenge el temps podria canviar amb l'arribada de ruixats i una nova davallada dels termòmetres.

