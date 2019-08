Detingut un home que va apunyalar dues persones sensesostre a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 30 anys com a presumpte autor de dos delictes de lesions i una temptativa d'homicidi contra dues persones sensesostre que dormien a prop d'un alberg del districte de Nou Barris a Barcelona. Amb la cara tapada i vestit de negre va atacar un home de 42 anys i un de 39. Les dues víctimes, un cop assistides en un centre hospitalari per les ferides que presentaven, van ser donades d'alta i no perilla la seva vida.El detingut vivia en un local ocupat. La investigació, que encara està oberta, ha de determinar si el rerefons dels dos atacs pot tenir algun rerefons de caràcter racista, tot i que hores d'ara les indagacions no han revelat que l'arrestat tingui cap vinculació amb alguna organització xenòfoba o extremista. El detingut passarà a disposició judicial el proper dijous 15 d'agost.El primer fet va tenir lloc la nit del 23 de juliol quan un indigent de 42 anys va ser abordat al carrer, sense motiu aparent, per un home vestit de negre amb la cara tapada que duia un ganivet a la mà amb el qual el va intentar apunyalar a l'alçada del abdomen. La resistència de la víctima va evitar la primera agressió amb el ganivet però no va poder esquivar la segona punyalada, que li va produir ferides que van requerir d'assistència sanitària. Després dels crits de socors de la víctima i la presència policial l'agressor va marxar.L’atac va suposar un element de preocupació per als investigadors ja que tot feia pensar que l'atac havia estat totalment aleatori, sense cap motivació evident. Aquesta qüestió es va tractar a la Taula de Coordinació del districte de Nou Barris on hi participen els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i d'altres serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona. Tots els actors valoren l'afluència de sensesostre a la zona on, des de fa uns mesos, s'està treballant en la protecció i reinserció dels usuaris de l'alberg a banda d'abordar problemàtiques de civisme i convivència que es puguin generar.Els mossos ja havien avançat en la identificació de l'autor de l'agressió quan la matinada del 9 d'agost va tenir lloc un segon atac de característiques similars a l'anterior. En aquesta ocasió la víctima va ser un sensesostre, de nacionalitat veneçolana i 39 anys, que dormia al carrer a prop del centre. L'assalt el va protagonitzar novament un home vestit de negre amb la cara tapada que va esgrimir un ganivet a la mà.L'atac es va produir sense cap motiu aparent, ni un sol intercanvi de paraules ni cap discussió prèvia, de la mateixa manera que en el primer cas. En aquesta segona situació l'agressor va intentar realitzar les ganivetades a l'alçada del cor, tot i que tampoc va aconseguir el seu objectiu. L'agredit es va defensar de manera decidida i els seus crits van alertar un testimoni que va trucar a la policia. L'assaltant va marxar corrent després d'haver provocat ferides d'arma blanca als braços i cames de la víctima.Donada la coincidència evident entre els dos fets els investigadors van creuar les informacions obtingudes fins aquell moment amb les dades del segon fet i van identificar el presumpte autor dels atacs, un home de 30 anys. Mentre realitzaven el recorregut des del lloc del segon atac fins al domicili de l'investigat els agents van localitzar el ganivet, que era a l'interior d'un contenidor del carrer Pi i Molist de Barcelona. El 12 d'agost els investigadors el van arrestar en un local ocupat on vivia al districte de Nou Barris i van obtenir nous elements que el relacionaven amb els dos fets.

