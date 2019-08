Marxa lenta d'uns 40 vehicles per exigir ajudes directes per als afectats per l'incendi de l'Ebre

🚜 En aquests moment hi ha una marxa lenta de tractors a l'A-2, que es dirigeixen des de Torrefarrera cap a Barcelona — Trànsit (@transit) August 14, 2019

Alguns dels vehicles participants abans d'iniciar la marxa lenta, a Torrefarrera. Foto: ACN

Una vuitantena de pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues han sortit passades les nou del matí en marxa lenta amb una quarantena de vehicles des de Torrefarrera (Segrià) per dirigir-se per l'A-2 fins a la seu del Departament d'Agricultura, a Barcelona.Consideren "insuficients" les mesures de suport aprovades per la conselleria i, per això, segueixen exigint l'habilitació d'ajuts directes a fons perdut per als pagesos i ramaders afectats per tal de pal·liar els danys que els va ocasionar el foc en les seves explotacions. Els participants preveuen arribar a la capital catalana cap al migdia on esperen ser rebuts per la consellera Teresa Jordà per tal de poder-li traslladar les seves reivindicacions.Els pagesos afectats per l'incendi volen exigir al Govern que habiliti ajuts directes a fons perdut per tal de poder restituir els danys que han sofert les seves explotacions com a conseqüència del foc i recorden que així "s'hi va comprometre", segons el president d'Asaja Lleida, Pere Roqué. De les 5.046 hectàrees cremades entre les comarques de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues, 953 corresponen a terrenys agrícoles i 4.071 són forestals."Ens volen ajudar replantant els boscos o tallant els pins cremats i d'això el pagès no en pot percebre res i, en canvi, hem d'anar a buscar crèdits tous, però s'han de tornar", ha lamentat Ramon Guiu, pagès de Bovera. "Potser d'aquí a cinc anys quan tornem a produir no tindrem ni per tornar els crèdits perquè la gent es fan grans", ha assenyalat. L'Antonio, pagès de Flix, ha explicat que a la seva finca "s'ha cremat tot, 30 hectàrees d'oliveres i ametllers, a més de mànegues i tubs", i "hem de continuar pagant el reg". "Vam demanar al banc per comprar dues finques i ho hem de seguir pagant i ara s'ha parat tot", ha exposat.Cal recordar que Agricultura va posar en marxa un pla de suport als afectats que preveu destinar 5 milions d'euros a una línia de préstecs tous, els interessos de la qual assumeix el Govern. Un altre bloc de mesures planteja intervencions estratègiques en infraestructures bàsiques per prevenir els incendis forestals com ara la neteja i el condicionament de camins; l'establiment de franges de protecció i punts d'aigua i l'extensió de les xarxes de regadiu a parcel·les agrícoles aptes.Els participants en la marxa lenta s'han vestit amb armilles grogues amb el lema "Tu els has vist? Pregunto. No. Doncs jo tampoc", acompanyades per crespons negres. Els pagesos confien poder-se reunir amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, o, en tot cas, amb algun responsable del departament, per tal de fer-li arribar les seves reivindicacions. Els afectats, però, ja han anunciat que si no es tenen en compte les seves demandes seguiran amb les mobilitzacions. D'aquesta manera, preveuen tornar a tallar la C-12 a Flix aquest diumenge, per quarta setmana consecutiva.Els pagesos afectats s'han concentrat a l'àrea de servei de Torrefarrera i passades les nou del matí han sortit amb els seus vehicles, custodiats pels Mossos d'Esquadra, per agafar l'A-2 i dirigir-se a Barcelona. La quarantena de vehicles es desplacen a una velocitat d'uns 60 km/h ocupant un carril de l'autovia, fet queha provocat circulació intensa coincidint amb el pas de la caravana. La marxa lenta l'ha tanca una vehicle amb un remolc que transporta una olivera cremada en l'incendi amb diverses creus negres penjades.

