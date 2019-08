Nou apunyalament a Barcelona amb un ferit greu

Una baralla entre dues persones per una disputa a la una de la matinada en un assentament de barraques al carrer Pamplona del Poblenou de Barcelona ha acabat amb un ferit greu per arma blanca. La víctima ha estat traslladada en un hospital de Barcelona i la seva vida no corre perill.Dues hores després, a un quart de quatre de la matinada, dues persones han estat ferides greus i una lleu a causa d'un incendi al mateix indret, un descampat on viuen persones sense sostre. Els Mossos d'Esquadra no relacionen els dos incidents tot i que la investigació per determinar què ha passat segueix oberta.És el tercer apunyalament en menys de 24 hores, després que ahir dimarts se'n produïssin dos més al districte de Ciutat Vella. El degoteig de baralles i morts violentes a Barcelona no s'atura. Segons dades oficials la capital catalana ha igualat en només set mesos la mitjana anual d'homicidis des del 2013.

