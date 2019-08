​La Marina de València estrena el primer festival de cinema dins de l'aigua

La Marina Shark Film Festival transformarà la nova zona de bany de la Marina de València en el primer festival de cinema des de l'aigua i a l'aire lliure, que comptarà amb diverses projeccions, com ara la pel·lícula Tauró, de Steven Spielberg, segons informa el Diari la Veu El festival, que se celebrarà del 30 al 31 d'agost, constarà de dues jornades de projeccions; la primera serà el divendres 30 d'agost, a partir de les 21.00h, a la piscina de la Marina de València, on es visualitzaran set curtmetratges de temàtica marina seleccionats.Una vegada finalitzada la sessió de curts, el jurat format per l'actor Jordi Aguilar, la directora de fotografia Almudena Verdes i l'actriu Itziar Castro entregarà el premi als guanyadors, segons ha informat la Marina en un comunicat.El 31 d'agost, en la segona sessió del Shark Film Festival, els 150 assistents –sota inscripció prèvia– podran gaudir des de les 21.00h del clàssic de Steven Spielberg Tauró des de l'aigua i en versió original subtitulada. Serà obligatori que cada assistent porti el seu flotador o matalàs inflable, que utilitzarà com a suport. A més, hi haurà accés per a la visualització de la projecció en una zona habilitada de gespa artificial.El mateix dissabte, i a manera de clausura, tindrà lloc a l'Amstel Art, a l'edifici Veles e Vents, la Shark Film Festival Party. Es tractarà d'un esdeveniment d'accés gratuït i que constarà d'un concert del grup Llobarros i de la sessió de Wookie Djs.

