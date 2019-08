ENQUESTA Vols que Neymar torni al Barça?

El possible retorn de Neymar al Barça és un dels serials de l'estiu i sembla que pot anar per llarg. Després de dos anys poc lluïts al Paris Saint Germain, el brasiler es deixa estimar pel club blaugrana, que intenta repescar-lo per reforçar la davantera que completen Messi i Suárez. El vestidor veuria amb bons ulls un retorn de l'astre brasiler i Messi hauria demanat personalment a Josep Maria Bartomeu que el club faci un esforç per fitxar-lo.Neymar tornaria al Barça amb 27 anys i amb l'etiqueta de crac mundial. L'operació seria cara i les negociacions amb el PSG són complicades, però el record de la Champions del trident també pesa molt.Us agradaria que Neymar tornés al Barça?

