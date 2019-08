Stéphanie Frappart fa història: la primera àrbitra que xiula una final masculina de competició europea

Tot i trobar-nos en ple segle XXI, aquestes coses encara són notícia. El món del futbol avança (lentament) cap a la igualtat, també pel que fa a l'arbitratge, i les dones comencen a xiular partits d'elit. Aquesta nova temporada en tindrem dos exemples destacats. Els seus noms, a dia d'avui, poden ser desconeguts per a la gran majoria, però en els propers mesos sonaran de manera habitual: Stéphanie Frappart i Guadalupe Porras.Frappart xiularà avui la final de la Supercopa d'Europa que enfronta el guanyador de la Champions -el Liverpool- i el de l'Europa League - el Chelsea. Aquest vespre, a les 21h a Istanbul, l'àrbitra francesa farà història, perquè serà la primera dona que arbitrarà una final masculina d'una competició europea. Frappart ja va dirigir la final del Mundial femení de futbol i té experiència en altres competicions europees. A la Suprecopa no estarà sola: l'assistiran Manuela Nicolosi i Michelle O'Neal. Per primera vegada, l'home serà minoria: el quart àrbitre serà Cuneyt Cakir.D'altra banda, Guadalupe Porras serà la primera dona en debutar a la Primera Divisió, la màxima categoria del futbol espanyol. Porras, extremenya, té 31 anys i en fa 16 que és àrbitre. Va debutar el 2014 en competicions internacionals i ha tingut un ascens extraordinari: ha passat un any a Tercera Divisió, va estar-ne vuit a Segona B, dos més a Segona A i enguany debutarà a Primera. Prendrà el relleu de Marisa Villa, que va obtenir la categoria però no va poder debutar perquè no va superar les proves físiques. Al futbol d'elit espanyol, Porras debutarà com a àrbitra assistent.

