Una de les protagonistes de «La casa de papel» obre la porta a una cinquena temporada

La tercera temporada de La casa de papel està batent tots els records . Milions de persones ja l'han vista arreu del món i la sèrie s'ha convertit en un autèntic fenòmen de masses. Els protagonistes, a dia d'avui, estan rodant la quarta temporada -els que hàgiu vist la tercera sabreu que és més necessari que mai que continuï la història- i encara no té data d'estrena, tot i que es preveu que sigui l'any vinent.Les aventures de la banda del Professor, però, podrien no acabar al Banc d'Espanya. Segons l'actriu Itziar Ituño, hi podria haver una cinquena temporada. "Estem rodant la quarta temporada i tinc la impressió que no s'acaba aquí", ha insinuat la Inspectora en una entrevista a El País . No és la primera vegada que l'actriu dona detalls de la sèrie. Fa uns dies ja va avançar què passaria en els propers capítols: "No ho passaran gaire bé a la quarta temporada, tindran un gran enemic dins del banc i no ho passaran bé. Hi haurà drama dins de la banda".Aquesta frase va obrir la porta a les especulacions entre els fans. En moment puntuals de la tercera temporada apareix l'actriu Belen Cuesta entre els ostatges, però sense tenir un paper destacat. Després de la revelació de la Inspectora, pot ser que Rueda sigui aquest gran enemic? O serà un aliat? O potser l'enemic és el famós Arturito? Haurem d'esperar als propers capítols.

