Mor un ciclista que circulava en sentit contrari a l'A-2 a Sant Andreu de la Barca

Un ciclista ha mort aquest matí a l’A-2 arran d’un accident al terme municipal de Sant Andreu de la Barca (el Baix Llobregat). Amb aquesta víctima, són 105 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de CatalunyaEl sinistre mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 593,9 de la via en sentit Barcelona, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 05.48 h.Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un ciclista, que circulava en contra direcció, i un turisme. A més, en l’accident també s’hi han vist implicats dos turismes més. A conseqüència d’això, una persona ha mort, el ciclista, i una altra ha resultat ferida lleu, el conductor d’un dels turismes, i l’han traslladada al CUAP de Sant Andreu de la Barca. De moment, no s’ha localitzat la documentació del ciclista.Arran de la incidència, s’han activat set patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l’afectació viària, l’A-2 s’ha tallat a Sant Andreu de la Barca en sentit Barcelona fins a les 06.16, tot i que s’han fet desviaments per la sortida de Castellbisbal. A partir d’aquesta hora, s’ha obert un carril en sentit Barcelona però, malgrat això, s’ha arribat als 4 quilòmetres de retencions.

