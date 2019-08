Bones intencions?

Per magrab el 14 d'agost de 2019 a les 10:06 0 0

En ple caos de la "superilla" de la Sra Colau, amb un increment alarmant de robatoris i crims als carrers. El cas es que, el teixit social i comercial d'un barri estable i residencial com Sant Antoni ha patit un trasbals per la reforma del mercat, la expulsió tant del comerç tradicional com els veins per diverses raons, sobre tot la pujada dels preus, i se ha de dir, la totalment innecessari superilla, davant la manca de previsió de l'ajuntament, aqui els Comuns. Tants danys fets per gent encara amb bones intencions no es pot excusar.