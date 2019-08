Un home en deixa estabornit un altre que l'estava atacant amb un ganivet a Reus

L'avinguda Vidal i Barraquer de Reus. Foto: Google Maps

La Guàrdia Urbana de Reus i els Mossos d'Esquadra van detenir un home per un intent d'homicidi aquest dimarts a la matinada. Els fets van tenir lloc a l'avinguda Vidal i Barraquer.Segons el Diari Més , l'home estava inconscient a terra després que l'altre es defensés del seu atacant que portava un ganivet de grans dimensions amb una puntada de peu, ja que és practicant d'arts marcials.Quan van arribar els policies a la zona, es van trobar els dos homes amb sang a la cara i també als braços. L'home que portava el ganivet va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Joan de Reus per rebre atenció mèdica. Ara està detingut per un delicte d'amenaces de mort i intent d'homicidi.

