Tres detinguts a Blanes per haver violat en grup una noia a dins d'un pis

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Blanes (la Selva) han detingut tres homes per haver violat en grup una noia a dins d'un pis de la població. Els fets haurien tingut lloc la matinada de dissabte a diumenge, després que la jove coincidís amb ells en una festa i acceptés acompanyar-los al pis. Allà, els arrestats, que tenen entre 19 i 54 anys, l'haurien retinguda i agredida sexualment.La víctima va poder trucar al 112 diumenge al matí i, poca estona després, la Policia Local va aconseguir arrestar dos dels sospitosos. Al tercer el van detenir els Mossos aquella mateixa tarda. A tots se'ls imputa un delicte d'agressió sexual amb penetració.Els arrestats han passat aquest dimarts a disposició judicial i, després de declarar davant del jutge, han quedat en llibertat provisional. Se'ls ha retirat el passaport (els acusats tenen nacionalitat cubana), no es poden apropar a menys de 500 metres de la noia i tenen l'obligació de presentar-se al jutjat els dies 1 i 15 de cada mes.La violació múltiple hauria tingut lloc la matinada del dissabte a diumenge. Aquella nit, la noia –que té una vintena d'anys- va coincidir amb els tres detinguts en una festa. Dos d'ells tenen 19 anys i viuen a Blanes; i el tercer, que en té 54, és veí d'Arenys de Mar.La jove va accedir a anar al pis on s'estan els dos nois. Allà, el grup l'hauria retinguda en una de les habitacions i agredida sexualment. Va ser la mateixa víctima, precisament, qui va aconseguir demanar ajuda al 112 diumenge al matí.La Policia Local de Blanes va detenir dos dels sospitosos poca estona després. A la noia se la va traslladar fins a l'hospital de Calella perquè els metges l'examinessin. Aquella mateixa tarda, els Mossos d'Esquadra van arrestar el tercer dels detinguts.Des d'aleshores, els tres homes s'han estat als calabossos de comissaria, fins que aquest dimarts han passat a disposició davant del jutjat de guàrdia de Blanes. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Fiscalia ha qualificat els fets d'un delicte d'abús sexual amb penetració.Després de la compareixença i d'escoltar també diversos testimonis, el jutge ha acordat llibertat provisional sense fiança per als tres detinguts. Això sí, els ha retirat el passaport, els ha prohibit sortir del territori estatal i els ha prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la suposada víctima o comunicar-se amb ella a través de qualsevol mitjà. Els tres arrestats també tenen l'obligació de presentar-se al jutjat els dies 1 i 15 de cada mes.

