Santi Vidal demana jubilar-se cinc mesos després de tornar als jutjats

El magistrat i exsenador d'ERC Santiago Vidal, inhabilitat el 2015 durant tres anys per participar en l'elaboració d'una Constitució per a Catalunya, ha sol·licitat la jubilació voluntària, cinc mesos després que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) li assignés, després de les seves reclamacions per tornar a exercir, la titularitat del Jutjat social número 27 de Barcelona.

Vidal, que va complir 65 anys el 15 de juliol, ha sol·licitat a l'òrgan de govern dels jutges la jubilació voluntària -malgrat que la Llei el faculta a treballar fins als 70 anys-. El trasllat de la proposta i els requisits establerts van ser aprovats el passat nou d'agost per l'última Comissió Permanent del CGPJ celebrada abans de les vacances d'estiu.

Vidal va obtenir la plaça el març passat en compliment d'una sentència del Tribunal Suprem que li permetia reingressar, si bé l'obligava a presentar-se a un concurs de trasllats, perquè la sanció que se li va imposar va comportar la pèrdua de destinació a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Després de complir la sanció, el març del 2018 Vidal va sol·licitar el seu reingrés, però el Consell s'hi va oposar en considerar que les manifestacions i intervencions públiques efectuades mentre estava suspès en funcions revelen la "falta de lleialtat a les institucions de l'Estat i a la Constitució", una decisió que el Suprem va revocar.

La sentència del Suprem sobre Vidal va derivar d'una del Tribunal Constitucional (TC) que va anul·lar un article de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) que va ser emprat en el cas de Vidal per fer una valoració de la seva aptitud i rebutjar el reingrés automàtic a la carrera. L'article, segons el tribunal de garanties, generava una "incertesa insuperable" que el feia inconstitucional.

Vidal tenia l'obligació de participar en el primer concurs en el qual s'anunciessin places de la seva categoria, sol·licitant totes les vacants fins a obtenir destinació en propietat, i va obtenir finalment plaça als jutjats socials de Barcelona.

