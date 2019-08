Un nadó i la seva família, evacuats de l'Open Arms

🔴#UPDATE

Autorizada la evacuación del bebé con necesidad de atención médica especializada y su familia, un total de 4 personas. Todo apunta a que se realizará en las próximas horas.#PuertoSeguroYa https://t.co/wyr7Hwu9ta — Open Arms (@openarms_fund) August 13, 2019

Un nadó que requereix atenció mèdica especialitzada i la seva família, que sumen quatre persones, han estat evacuats aquesta nit amb èxit a l'Open Arms. Han estat portats a Lampedusa (Itàlia) por mar, després d'un intent fallit en helicòpter per part del cos de guardacostes malteses.L'evacuació va ser acceptada ahir per Itàlia i Malta, tot i que en un primer moment no se sabria quin país acolliria els immigrants.Per dificultats respiratòries, el vaixell Open Arms havia sol·licitat l'evacuació del nadó de l'embarcació, que continua buscant un port segur.L'Open Arms navega amb 151 migrants a bord , rescatats pel propi vaixell en aigües del Mediterrani central, i ha reclamat repetidament als governs d'Itàlia, Malta i Espanya poder desembarcar en un port segur. L'ONU ha reclamat als governs europeus que permetin el desembarcament, mentre també creix la pressió cap a l'Executiu de Pedro Sánchez perquè proporcioni un port al vaixell.

