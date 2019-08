L'ONU exigeix als governs europeus que permetin desembarcar a l'Open Arms

Mentre creix la pressió a Pedro Sánchez , l'ACNUR, l'agència de les Nacions Unides que vetlla pels drets dels refugiats, ha exigit als governs europeus que permetin a Proactiva Open Arms i altres organitzacions de salvament desembarcar 507 persones rescatades al Mediterrani central. "És una cursa contra rellotge", assegura l'enviat especial de l'ACNUR a la regió, Vincent Cochetel, qui també alerta que les condicions meteorològiques empitjoraran els propers dies."Amb aquest temps, deixar en alta mar persones que han fugit de la guerra i la violència de Líbia només afegiria més patiment. Se'ls ha de permetre desembarcar immediatament, així com garantir l'ajuda humanitària que tant necessiten". L'ACNUR també demana donar suport a la feina de les ONGs de salvament i que no se les "estigmatitzi ni criminalitzi".​A les 151 persones rescatades per l'Open Arms cal afegir les 356 a bord de l'Ocean Viking, a les quals cap estat europeu ha ofert un port segur. L'agència de l'ONU subratlla que molts dels nàufrags provenen de països emissors de refugiats i ja han expressat la seva voluntat de sol·licitar asil.

