La policia carrega contra els manifestants a l'aeroport de Hong Kong

Our correspondent @RamsaySky says protesters and press are being hit on the head as police move into Hong Kong airport.



Follow live updates here: https://t.co/JhcULilG3y pic.twitter.com/zZXh6ZuxNs — Sky News (@SkyNews) August 13, 2019

BREAKING: Video shows a man who was detained by protesters being beaten by some of the protesters at Hong Kong airport. pic.twitter.com/oPHyHCmnaX — MSNBC (@MSNBC) August 13, 2019

La policia de Hong Kong ha carregat aquest dimarts prop de les sis de la tarda (hora catalana) contra els manifestants concentrats a la terminal de passatgers de l'aeroport de l'excolònica britànica, ocupat des del dia anterior pels activistes democràtics. Els agents han colpejat tant manifestants com periodistes, segons afirma el corresponsal de la cadena britànica Sky News.L'aeroport de Hong Kong, el vuitè del món en nombre de passatgers i el primer en volum de càrrega, està tancat per segon dia consecutiu , després que els manifestants de la revolta democràtica a l'excolònia britànica l'hagin convertit en l'epicentre de la protesta. Les autoritats han repetit aquest dimarts la decisió del dia anterior de suprimir tots els vols, un cop centenars de manifestants han tornat a ocupar la terminal de passatgers.Els activistes, de fet, protesten a l'aeroport no només per la repercussió internacional de la seva acció, sinó també com a mesura de protecció, després que la policia carregués brutalment contra ells diumenge -incloent-hi l'ús de gasos lacrimògens i de bales de goma disparades a molt curta distància- al metro de la ciutat, on també hi havien buscat refugi.La revolta, que es va iniciar al mes de juny , formalment contra una llei d'extradició que permetia jutjar a la Xina continental els naturals de Hong Kong, s'ha intensificat les darreres setmanes i dies. Com també s'ha intensificat la resposta del règim xinès, que no ha dubtat a qualificar de "terroristes" els manifestants, i que ha difós imatges de maniobres militars en una base propera, com a clar signe intimidatori.

