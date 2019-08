Un viatge de l'imam de Ripoll a Bèlgica va accelerar la preparació dels atemptats del 17-A

El viatge que Abdelbaki es-Satty va fer a Bèlgica entre el 26 i el 28 de març del 2017 podria haver tingut un paper determinant en la preparació dels atemptats de Barcelona i Cambrils que van tenir lloc cinc mesos després. El sotsinspector que dirigeix la Unitat d'informació exterior i encapçala la investigació dels atemptats en una entrevista a TV3 no descarta que la cèl·lula tingués connexions internacionals.Exposa que tot i que no han pogut determinar si Es-Satty va contactar amb algú a Bèlgica sí que han constatat que va ser a la tornada d'aquest viatge, a partir del maig, quan "tot s'accelera i pren embranzida" la preparació dels atemptats. A partir d'aquest moment "fan recerques importants, compren telèfons i targetes i el grup s'aïlla totalment de la resta de persones de Ripoll, s'hermetitza". La investigació dels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils se centra a Bèlgica, França, Holanda, Alemanya, el Marroc i els Estats Units.A Bèlgica ja hi havia estat entre l'octubre del 2015 i l'abril del 2016, uns mesos en què aparentment buscava feina com a imam en un oratori de Diegem. Durant aquestes setmanes es van produir els atemptats de Brussel·les, a l'aeroport i al metro, tot i que no s'han pogut establir contactes amb els detinguts pels atemptats.Després del viatge a Bèlgica del 2017 Es-Satty va anar visitar la seva família al Marroc, que feia set anys que no veia, segons ha confirmat la seva dona a TV3. Uns dies després es van accelerar els preparatius dels atemptats. El sotinspector recorda que "Bèlgica és un dels punts del salafisme jihadista al continent".Altres viatges que els investigadors consideren rellevants són el que van fer Younes Abouyaaqoub, Mohamed Hichamy i Youssef Aalla a París i Brusel·les a finals de 2016 i Younes Abouyaaqoub i Omar Hichamy a París el 12 d'agost, pocs dies abans dels atemptats.L'equip d'investigadors assegura que no hi ha més implicats a l'Estat, ja que la trentena de persones investigades no detingudes no hi tindrien cap relació, però sí que resten interrogants oberts. Els Mossos d'Esquadra no han localitzat el telèfon mòbil de Younes Abouyaaqoub. Des del moment de l'atemptat fins després d'haver-lo mort a Subirats, el telèfon va estar apagat.

