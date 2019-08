VÍDEO El PACMA denuncia un campió de pilota basca per arrencar d'una mossegada el cap d'un gall viu

⚠️ IMÁGENES DURAS ⚠️



🐓 Arranca la cabeza a un gallo vivo con los dientes entre risas. Así de cruel y sádica es la diversión del campeón de pelota vasca, Bixente Larralde. Pura violencia hacia los animales.



La Fundación Brigitte Bardot (@FBB_PORTEPAROLE) ya lo ha denunciado. pic.twitter.com/rPsFgMQJQb — PACMA (@PartidoPACMA) August 13, 2019

El PACMA ha denunciat aquest dimarts el campió de pilota basca Bixente Larralde per arrencar d'una mossegada el cap d'un gall viu. El vídeo va ser gravar el juny de l'any passat, però la denúncia arriba ara, tal com ha explicat el partit animalista a través de Twitter. Les imatges, molt dures, mostren com el jove mossega el gall i li arrenca el cap entre riures dels seus companys.Segons informa Cuatro , la fundació Brigitte Bardot ha portat els fets a la justícia francesa. L'esportista està acusat de crueltat animal i es pot enfrontar a una multa de 30.000 euros. Larralde, que ha rebut molts comentaris amenaçadors per la seva actuació, ha admès l'error i s'ha mostrat penedit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor