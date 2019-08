VÍDEO Un grup de joves roba un Crist de valor històric en una capella de Berga

No és una bretolada, és un delicte. 4 joves van robar un Crist de fusta de valor històric de la capella de la Pietat de Berga. Si tens alguna informació, truca'ns al @112 pic.twitter.com/t34nnbxiAU — Mossos (@mossos) August 13, 2019

Els Mossos d'Esquadra han difós aquest dimarts a la tarda un vídeo enregistrat per una càmera de seguretat en què apareixen quatre joves perpetrant el robatori d'un Crist de fusta, d'alt valor històric, a la capella de la Pietat de Berga. Els fets van tenir lloc, a plena llum del dia, el passat 24 de juny, però la policia catalana encara busca els autors dels fets."No és una bretolada, és un delicte", avisen els Mossos. En les imatges apareixen els quatre joves, que entren a la capella i avancen directament pel passadís central fins a l'altar. Un d'ells agafa el Crist i tots quatre tornen a sortir per la porta menys d'un minut després d'entrar-hi. La policia demana ajuda ciutadana per localitzar els lladres.Els joves que es poden observar al vídeo van vestits de manera informal i, fins i tot, una de les noies sembla anar amb una samarreta i biquini, cosa que faria pensar que no són professionals. Segons la policia catalana, tot i que porten la cara destapada, fins ara no els han pogut identificar perquè no estan fitxats per cap altre delicte. La policia espera que, amb la publicació de les imatges, algú pugui donar-los alguna pista sobre les persones que es veuen a les imatges o fins i tot que els joves retornin el sant si s'adonen que estaven cometent un delicte.La data dels fets, tot just l'endemà de Patum, poc abans de les 11 del matí, fa pensar als Mossos que els autors podrien ser persones de fora de Berga que serien de visita a la ciutat per la festa, quelcom que encara complicaria més la seva identificació.Fonts policials han indicat a aquest diari que la figura sostreta data del segle XIX, concretament d'entre 1840 i 1860. La prioritat dels Mossos d'Esquadra és, doncs, localitzar el Crist pel seu valor històric i patrimonial si bé també busquen els autors perquè es tractaria d'un delicte de furt. Els veïns de la zona van denunciar els fets a finals de juliol quan van adonar-se de l'absència del sant Crist. La capella de la Pietat és un edifici de Berga protegit com a bé cultural d'interès local.

