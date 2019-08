Creix la pressió a Sánchez perquè aculli l'Open Arms

El Col·legi d'Advocats de les Balears ha instat el govern espanyol a activar "mecanismes temporals de solidaritat" per facilitar el desembarcament de les més de 150 persones que són a bord de l'Open Arms. L'embarcació fa dotze dies que navega sense destinació en aigües internacionals.L'ens recorda que l'assistència a persones que es trobin en perill al mar és un dels principis bàsics del dret marítim i exigeix al president Pedro Sánchez oferir un port segur. És només una de les desenes de peticions que Sánchez ha rebut en aquest sentit durant les últimes hores. Començant per la manifestació que aquest dilluns a la tarda va aplegar més de 300 persones a Barcelona A Sánchez la pressió també li arriba des de dins del seu partit. Aquest dimarts l'alcalde socialista de Maó, Héctor Pons, s'ha sumat a Ada Colau i al batlle de València, Joan Ribó, i també ha ofert el port de la ciutat a l'Open Arms. Pons ha demanat a Sánchez que prengui una decisió, tot i matisar que cal traçar una "estratègia a nivell europeu".Sense sortir de les illes, l'Ajuntament de Palma ha demanat a Sánchez que permeti obrir el port de la ciutat a l'Open Arms. La regidora de Justícia Social, Sonia Vivas, ha assegurat que el govern municipal ja estudia de quina manera es podrien acollir aquestes persones i la possibilitat de crear una partida econòmica per a aquest objectiu.També a Palma, un centenar de persones s'han manifestat per reclamar un port segur per a l'embarcació. La consellera d'Assumptes Socials de les Balears, Fina Santiago, ha participat a la concentració per demanar que "no es guardi silenci davant l'incompliment reiterat de les lleis internacionals de salvament marítim". El portaveu de la plataforma Les Balears Acollim, Carlos Martín, ha qualificat de "lamentable" que siguin les ONG les que hagin de prendre la iniciativa davant d'aquest "drama humanitari".Després de les concentracions a Barcelona i Palma, el pròxim escenari serà Badajoz. Diversos ciutadans anònims han difós a través de les xarxes una convocatòria de manifestació per aquest dimarts a les vuit del vespre davant la delegació del govern espanyol a Extremadura.A Cadis, l'alcalde José María González Kichi també ha demanat a Sánchez que autoritzi la ciutat andalusa a obrir el seu port a l'embarcació de l'ONG catalana. González s'ha dirigit per carta al president espanyol i ha optat per citar la Divina Comèdia. "Els confins més foscos de l'infern estan reservats per aquells que escullen mantenir-se neutrals en temps de crisi moral", en referència a "qui en situacions en què és moralment obligat prendre partit, opten per mantenir-se al marge i posar-se de perfil".Les crítiques a Sánchez també han arribat des del món sindical. CCOO lamenta que l'Estat "no mostri cap voluntat" d'oferir els seus ports a l'embarcació ni tampoc a l'Ocean Viking, un vaixell de Metges Sense Fronteres i SOS Mediterrannée que es troba en una situació similar.El sindicat recorda que poc després d'accedir a la Moncloa, el juny del 2018, Sánchez sí que va autoritzar el port de València a acollir la flota de vaixells Aquarius , amb 600 persones rescatades a bord.Les organitzacions vinculades a l'Església Càritas, la Conferència de Religiosos d'Espanya, Justícia i Pau i la Comissió Episcopal de Migracions han denunciat la "passivitat" dels governs de l'Estat, Itàlia i Malta davant la situació de l'Open Arms i l'Ocean Viking.Les organitzacions també retreuen a Ábalos que es referís als responsables de l'Open Arms com a "abanderats humanitaris". "Gràcies a la tasca d'aquests abanderats, milers d'immigrants i refugiats poden ser atesos, acompanyats i veure reconegudes la seva dignitat i els seus drets", asseguren.Ábalos i el conjunt del govern espanyol, però, es mantenen impassibles. El ministre en funcions de Foment ha descarregat la responsabilitat d'acollir l'Open Arms sobre Itàlia -que es manté inflexible en aquest sentit- i ha retret a l'Open Arms que demanés a l'ambaixada de l'estat espanyol a Malta una sol·licitud d'asil per a menors. "No tenen aquesta potestat ni capacitat jurídica", ha etzibat Ábalos en una entrevista a Telecinco.La ministre d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, s'ha expressat en línies similars i ha assegurat que no correspon al seu govern oferir un port. Montero ha exigit que sigui Itàlia qui permeti desembarcar les persones a bord de l'Open Arms.Mentrestant, el primer ministre italià, l'ultradretà Matteo Salvini, fa oïdes sordes a les exigències espanyoles i ha instat l'Open Arms a navegar en direcció a l'Estat. El bloqueig de Salvini no només és passiu, sinó que ha manifestat que "treballarà" per evitar l'arribada a Itàlia de les persones a bord de l'Open Arms i l'Ocean Viking.

