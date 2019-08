Díaz Ayuso (PP) promet combatre l'independentisme com a presidenta de Madrid

La candidata del PP a la presidència de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentat aquest dimarts el programa de govern pactat amb Ciutadans i amb el suport de Vox. En el discurs d'investidura, Díaz Ayuso ha fet gestos cap al partit d'ultradreta, imprescindible perquè pugui ser investida, i ha promès una rebaixa d'impostos "històrica" i combatre la corrupció.A Madrid, l'independentisme també ha estat protagonista del debat. La candidata popular ha presentat un programa amb 155 mesures, en referència a l'article de la constitució espanyola. Ha defensat amb fermesa la unitat d'Espanya i la monarquia, i ha advertit que Madrid no callarà "davant d'aquells que volen segrestar la sobirania, imposar la ruptura i atemptat contra la igualtat i la llibertat de tots els espanyols".En clau econòmica, Díaz Ayuso ha anunciat mesures de caire liberal, amb una rebaixa d'impostos "històrica" al capdavant. També permetrà la lliure elecció de centre educatiu, l'expansió de l'educació concertada al batxillerat i la llibertat per elegir el centre hospitalari.La candidata ha tingut gestos per Vox. En l'àmbit de la violència masclista, Díaz Ayuso ha dit que defensarà que "cal combatre el masclisme, però no els homes". També obligarà els centres educatius públics a comunicar als pares els tallers i xerrades que es faran durant el curs, millorarà el sistema d'identificació dels menors no acompanyats i promourà la natalitat amb una conselleria de Família.

