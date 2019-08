El Parlament prepara la compareixença d'Aragonès sobre la retallada de despesa per la setmana vinent

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, compareixerà la setmana vinent al Parlament per donar compte sobre els ajustos a les conselleries i una retallada del 6% a les empreses públiques acordats a principis d'agost.Els comuns i la CUP han retirat aquest dimarts la sol·licitud registrada dilluns perquè Aragonès donés explicacions en la Diputació Permanent per una qüestió de temps; i l'han registrat a la Comissió d'Economia. Els dos grups ho han fet amb el compromís que la compareixença es farà en comissió la setmana vinent. El Parlament la prepara perquè se celebri entre dimecres i dijous.La sol·licitud de CatECP i la CUP es va presentar dilluns, i aquest dimarts s'havia de resoldre per part de la Mesa de la Diputació Permanent, ja que dimecres és el darrer dia que es pot convocar en aquest organisme, l'encarregat de les funcions de la cambra catalana quan aquesta es troba tancada.Tenint en compte que s'hauria hagut de convocar amb 24 hores d'antelació, aquesta opció era complicada. Finalment, s'ha retirat la proposta i se n'ha registrat una altra a la Comissió d'Economia, amb el compromís previ dels membres de la Mesa que es pugui fer efectiva la setmana vinent i mantenir així el criteri "d'urgència" que reclamaven els grups.Aragonès va assegurar ahir en una piulada que està disposat a explicar "les conseqüències de l'asfíxia econòmica del govern espanyol contra Catalunya". El Departament d'Economia va ordenar a les conselleries una contenció de la despesa exceptuant les partides de personal, els serveis bàsics com per exemple l'educació, l'atenció primària de salut, les polítiques d'atenció a la immigració i les famílies; i les inversions que ja estaven compromeses.

