Els vigilants de seguretat del Prat denuncien vulneracions de drets

Els vigilants dels filtres de seguretat de l'aeroport del Prat, en vaga des de dijous passat, han presentat aquest dimarts dues denúncies perquè consideren que s'estan vulnerant els seus drets. La primera l’han entregat a Inspecció de Treball, on han denunciat que Trablisa –empresa concessionària- està traslladant personal d’altres aeroports per minimitzar els efectes de la vaga.També reclamen que la companyia els entregui informació sobre el seguiment de l’aturada, que es revisin els descansos del personal i la "pressió" que estaria exercint la Guàrdia Civil. En paral·lel, el comitè de vaga ha entregat una denúncia al Jutjat del Prat de Llobregat per reclamar les imatges de les càmeres de videovigilància. "Necessitem demostrar que la gent no s’inventa res", defensen.

