VÍDEO Festes massives amb iots en cales protegides de la Costa Brava

Les boies de fondeig permeten als vaixells amarrar-se tan sols en els punts que hi ha instal·lats, però en cap cas els embarcacions es poden unir entre elles. A més, la col·locació d'aquestes boies també impedeix a les embarcacions que fondegin tirant l'àncora i tan sols ho poden fer lligant-se als punts habilitats.

L'associació Salvem el Golfet ha denunciat que aquest cap de setmana desenes de llanxes i iots es van reunir a la cala d’en Massoni, un espai protegit de la Costa Brava, per celebrar una festa massiva. Els ecologistes asseguren que no és la primera vegada que té lloc un acte d'aquest tipus, organitzat a través de les xarxes socials, i que el seu impacte ecològic és molt greu.Tal com denuncia l'associació, arran d'aquestes aglomeracions s'acumulen deixalles i les ancores danyen el fons marí. La casa d'en Massoni, situada a la zona de Castell-Cap Roig, compte amb un nivell màxim de protecció. Salvem el Golfet explica que ja fa temps que va traslladar la qüestió als ajuntaments de Palafrugell i Mont-ras i exigeix implicació de les administracions.El subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat un acord amb l'Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras (Baix Empordà) per col·locar boies ecològiques de fondeig a les cales de'n Massoni i de la Banyera de la Russa, a la zona de Cap Roig. El subdelegat ha avançat que amb la instal·lació de les boies es permetrà que la Guàrdia Civil pugui actuar en cas de repetir-se un cas similar.

