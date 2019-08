El personal de terra d'Iberia convoca una nova vaga a l'aeroport del Prat

El personal de terra d'Iberia ha convocat quatre noves jornades de vaga els dies 24, 25, 30 i 31 d'agost a l'aeroport del Prat "davant la passivitat de la direcció d'Iberia i la falta de propostes", segons ha denunciat UGT en un comunicat. El sindicat ha explicat que el comitè de vaga ha intentat obrir negociacions amb la direcció de l'empresa amb l'objectiu d'evitar noves mobilitzacions.De fet, després de les dues jornades de vaga del 27 i 28 de juliol, els representants dels treballadors van emplaçar la direcció a asseure's a negociar abans del 2 d'agost sense que rebessin resposta. El personal de terra, que s'encarrega de la gestió dels equipatges de fins a 27 companyies al Prat, protesta per la falta d'estabilitat de la plantilla, l'excés de càrregues de feina, les hores extraordinàries i la reorganització de torns per conciliar la vida familiar i laboral.D'altra banda, UGT també ha reclamat a les administracions que instin Iberia a dotar l'aeroport dels mitjans suficients, en la línia d'altres instal·lacions de les mateixes característiques, com el de Barajas.En l'aturada del 27 i el 28 de juliol, que es va intentar aturar sense èxit amb una mediació d'última hora el 2de juliol a la nit al Departament de Treball, es van haver de cancel·lar més d'un centenar de vols. A més, el dissabte la situació es va veure agreujada per la interrupció del trànsit aeri al Prat per la caiguda d'una forta tempesta.L'anunci de noves vagues coincideix amb el cinquè dia consecutiu de l'aturada indefinida que duen a terme els vigilants de seguretat de l'aeroport, tot i que la incidència entre els viatgers està resultant ser molt escassa ja que els serveis mínims del 90% que va establir el Ministeri de Foment.

