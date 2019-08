El transport públic de Barcelona es reforça per les festes de Gràcia

Desplegament extraordinari al transport públic i als serveis de seguretat a Barcelona per la Festa Major de Gràcia , que tindrà lloc entre aquest dijous, 15 d'agost, i el proper dia 21. Un desplegament que inclou dues nits seguides en què no tancarà el metro, i un centenar d'efectius extres de seguretat.Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà la xarxa de transport públic els dies de la festa. La xarxa de metro serà una de les més potenciades, amb un augment del personal d’informació i d’atenció al públic i també dels efectius de seguretat a les estacions més concorregudes durant les festes. A més, durant les nits dels 16 i el 17 d’agost, el metro funcionarà de forma continuada. Oferirà 67 hores de servei sense interrupció, amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat de les persones que vulguin assistir a les diferents activitats programades per aquestes nits.Les línies de metro que veuran incrementat el seu servei seran les de les estacions més properes al barri: Diagonal (L3 i L5), Fontana (L3), Lesseps (L3), Verdaguer (L4 i L5) i Joanic (L4). A més, durant les nits del 16 i 17 d’agost, el servei serà ininterromput. Els trens circularan des de les 5 de la matinada de divendres 16 d’agost fins a les 12 de la nit del dia 18 (és a dir, fins a la finalització del servei de diumenge). Segons TMB, aquesta mesura serà un element important per afavorir la mobilitat de les persones que vulguin assistir a les diferents activitats programades per a aquestes nits.Cal tenir en compte, però, els talls per obres que afecten aquest mes d’agost a tres línies de la xarxa de metro: la L1 (entre Clot i Fondo), la L2 (entre Paral·lel i Sagrada Família) i la L5 (entre Can Vidalet i Collblanc). Tot i això, TMB recomana també utilitzar les línies regulars d’autobús que arriben al barri de Gràcia.Pel que fa a la seguretat, el cap de la Unitat de Protecció Civil de Bombers de Barcelona, Héctor Carmona, ha informat aquest dimarts que s'hi destinaran un centenar d'efectius per donar resposta a qualsevol problema que es produeixi durant les festes. En declaracions als mitjans, Carmona ha explicat que aquests cent efectius estaran formats per comandaments policials, bombers i sanitaris distribuïts entre les set estacions de bombers que hi ha a la ciutat.Ha anunciat que els serveis de seguretat treballen des dels parcs de bombers per tenir els vehicles i els efectius preparats per intervenir quan sigui necessari i "procurar que la resposta del 96% dels serveis sigui de menys de vuit minuts".Carmona ha informat que també han treballat des d'una perspectiva preventiva, basada a revisar els hidrants de la zona del barri de Gràcia per confirmar que tots funcionin i comunicar qualsevol problema amb la companyia d'aigües."Els vehicles de bombers porten un dipòsit d'aigua que s'acaba si estem intervenint, per la qual cosa ens assegurem que els hidrants puguin subministrar i que no ens quedem sense aigua si la situació es complica", ha assegurat.Els Bombers també mantindran els sentits únics de circulació pels carrers del barri per "permetre una millor circulació de les persones i assegurar que no hi hagi cap problema de dificultat d'accés", un dispositiu que ha estat en funcionament durant els últims anys.Carmona ha recordat que la majoria del material utilitzat per decorar els carrers són elements inflamables, per la qual cosa ha recomanat que els assistents no tirin burilles ni juguin amb encenedors perquè "una petita espurna pot convertir-se en un incendi".

