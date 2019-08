Com t'afectarà la vaga de Renfe d'aquest dimecres?

Anul·lar un viatge



Renfe ha establert diverses mesures pels viatgers que tingui un bitllet per un trajecte de Llarga i Mitja Distància afectat per la vaga:



- Se'ls permetrà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren amb un horari aproximat.



- Anul·lar o canviar el bitllet sense cap cost, en cas de no voler fer el viatge.