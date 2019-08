Renfe cancel·la 325 trens per la vaga d'aquest dimecres

Pont d'agost amb vaga. La segona jornada d'aturades a Renfe convocada per la Confederació General del Treball (CGT) aquest dimecres 14, que conicideix amb l'inici del pont d'agost, tindrà com a conseqüència la cancel·lació d'uns 325 trens. Serà el tercer dia amb afectacions a la xarxa ferroviària en tot l'estiu, després de l'aturada convocada el passat 31 de juliol per CGT i la del 15 de juliol, per CCOO. Precedirà, a més, les programades per CGT pels pròxims 30 d'agost i 1 de setembre.La vaga consistirà en aturades parcials entre les dotze del migdia i les quatre, i entre les vuit de la tarda i mitjanit. A Barcelona, es cancel·len el Regional Express de les 15.45 hores, el Regional de les 19.57 i l'Avant de les 20.40, mentre que els dos AVE de les 20.53 circularan amb demora i el de les 21.31 sortirà més tard.Sí que hi haurà, però, serveis mínims programats. En total, circularan 1.876 dels 3.028 trens d'Alta Velocitat i Llarga Distància, Mitja Distància i Mercaderies. En el cas del servei Rodalies, els serveis mínims es cobriran en un 50%, percentatge que augmentarà en un 75% en el cas de les hores punta. A més, el decret de serveis mínims fixa un 65% d'operacions als trens de mitja distància, un 78% en alta velocitat-llarga distància i un 25% en trens de mercaderies.CGT ha qualificat en un comunicat els serveis mínims de "desmesurats" i al límit de la "prevaricació". Per la seva part, el Ministeri de Foment ha declarat en una resolució que els elevats serveis mínims es convoquen en un dia "d'excepcional moviment de viatgers: coincidint la mobilitat pròpia de dies laborals amb l'operació sortida i retorn vacacional, i amb l'inici del pont del 15 d'agost, afectant, per tant, a tota mena de trens". Es conclou des del ministeri que, "de no determinar-se serveis mínims, l'exercici del dret a la vaga originaria un dany superior i innecessari pels ciutadans".Les reivindicacions de l'aturada són diverses. D'una banda, la manca de personal, que segons l'organització impossibilita "mantenir i garantir la prestació d'uns serveis de qualitat i garants d'un ferrocarril per a la majoria". Així mateix, també es reclama un augment de les taxes de reposició, la conciliació familiar i que s'aturi l'externalització dels serveis, a més del dret a promoció interna.

