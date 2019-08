VÍDEO Així viuen els migrants a bord de l'Open Arms

Amuntegats a la coberta, gairebé sense espai lliure. Així passen els dies i les nits els 151 migrants rescatats pel vaixell Open Arms en aigües del Mediterrani central, segons un vídeo que ha divulgat l'ONG homònima, amb imatges de primera hora del matí d'aquest dimarts. Tot plegat, quan les previsions meteorològiques alerten del risc que l'embarcació es topi amb un temporal, segons ha avisat la pròpia organització, que ha demanat asil per a 31 dels menors que du a bord a l'ambaixada espanyola a Malta.Aquest dilluns, unes 300 persones es van manifestar davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per reclamar al govern de Pedro Sánchez que aculli l'Open Arms. El president espanyol en funcions ha protagonitzat un sonor gir en la seva política migratòria : si tot just arribar al poder donava refugi al vaixell Aquarius -també d'interactiva Open Arms-, ara es nega a fer-ho amb l'Open Arms.

