Cuixart demana al Suprem sortir de la presó quan neixi el seu fill

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat al Tribunal Suprem que li concedeixi un permís extraordinari per sortir de la presó pel naixement del seu quart fill, que espera pel setembre, segons ha publicat El Confidencial i ha pogut confirmar l'ACN.Cuixart sol·licita que se li permeti abandonar la presó "per acompanyar i acudir al part" a la seva parella, Txell Bonet. La petició de sortida inclouria les sis hores següents al naixement i unes altres sis de diàries mentre Bonet estigui ingressada.La previsió és que es produeixi la segona quinzena de setembre, però es demana certa flexibilitat per si s'avança o es retarda. La Junta de Tractament Penitenciari, que ha rebut l'escrit, ha traslladat la petició al Suprem i ara s'hi ha de pronunciar la Fiscalia.

