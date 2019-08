Vuit cantants i una ballarina acusen el tenor Plácido Domingo d'assetjament sexual

Vuit cantants i una ballarina han acusat el tenor espanyol Plácido Domingo d'assetjament sexual els anys 80. Segons l'agència Associated Press (AP) i han recollit diversos mitjans, el tenor les hauria pressionat perquè tinguessin relacions amb ell a canvi de feina, i hauria castigat professionalment les professionals es negaven a fer-ho.Una de les dones assegura que Domingo li va ficar la mà per sota de la faldilla i tres més afirmen que els va fer petons per força en camerinos, habitacions d'hotel o dinars de feina. L'agència que ha difós la notícia només cita el nom d'una de les presumptes víctimes, la mezzo-soprano Particia Wulf, i ara per ara no consta cap denúncia.El tenor ha qualificat de "profundament preocupants" i "imprecises" les acusacions. "És dolorós sentir que he pogut molestar algú o fer-los sentir incòmodes. És igual quant temps faci d'això i que jo tingués les millors intencions", ha dit. Considera que les seves "interaccions i relacions" van ser sempre "acceptades i consentides": "La gent que ha treballat amb mi sap que no soc algú que pugui fer mal, ofendre o avergonyir algú de manera intencionada". En la resposta a AP, el tenor reconeix que "els barems pels quals avui ens mesurem, i hem de mesurar-no, són molt diferents de com eren en el passat".L'agència assegura que ha parlat amb més dones que relaten que Domingo els va fer proposicions icòmodes. Des de cantants fins a tramoistes, apunta AP, van ser testimonis del "comportament sexual inapropiat" del tenor, que "perseguia dones joves impunement".

