Morat, la Família del Super3 i Aitana, protagonistes de l'últim cap de setmana del Festival Cap Roig

El Festival de Cap Roig arriba a la seva recta final amb grans noms encara per pujar a l'escenari. La 19a edició tancarà el 21 d'agost amb la soprano Ainhoa Arteta, però abans passaran per un dels festivals de referència de l'estiu el cantant Morat (16 d'agost), la Família del Super3 (17 d'agost), Aitana (18 d'agost) i Ara Malikian (19 d'agost). Encara hi ha entrades disponibles per algun dels últims concerts. Les podeu comprar aquí. Aquestes setmanes, pel Cap Roig Festival han desfilat les principals estrelles internacionals del moment. Maluma va ser l'encarregat d'inaugurar el festival, però també han pujat a l'escenari Sting, Sílvia Pérez Cruz, Ramon Mirabet, Liam Gallagher, David Bisbal o Álvaro Soler. En total, els Jardins de Cap Roig han acollit més d'una vintena de concerts per a tots els gustos i públics.El Cap Roig Festival, organitzat per Clipper's Live i amb l'impuls de CaixaBank i la Fundació Bancària "La Caixa" és, segons el director general d'aquesta última, Jaume Giró, "un espai musical per a transmetre emocions". La directora executiva de relacions internacionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez, ha destacat que aquest festival és "molt important per l'impacte que té, sigui a nivell econòmic, com el dinamisme que genera i el teixit empresarial que crea al territori". En aquesta línia, el director del festival, Juli Guiu, ha celebrat que un any més el festival es consolidi com un referent a l'Europa del sud.El Cap Roig, a més, ha estat el primer certamen del món en obtenir el segell Biosphere, un reconeixement que es basa en criteris de sostenibilitat establerts en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

