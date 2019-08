Els 10 actes que no et pots perdre de la Festa Major de Manlleu

Manlleu comença aquest dilluns la Festa Major, que s'allargarà fins al divendres 16 d'agost (fins al 18 la Fes-te Jove). El tret de sortida a la celebració el donarà la cercavila de gegants i capgrossos pels carrers de la vila i el pregó, que enguany anirà a càrrec del periodista Llucià Ferrer. El plat fort arribarà el dimecres 14 amb la Festa del Serpent , una jornada dedicada a la llegendària bèstia.

A la Festa Major de Manlleu no hi faltaran espectacles infantils, un concert-vermut amb el Manlleuet Jazz Quartet, el correfoc amb la Colla de Diables Els Serpents de Manlleu i la Colla de Diables de les Corts de Barcelona o el fi de festa amb l'Orquestra Maravella, entre moltes altres activitats, també de paral·leles, com la Jornada de Portes Obertes al Museu del Ter o les visites al campanar.



Del 9 al 18 d'agost també tindrà lloc la Fes-te Jove, que un any més presenta ​una extensa programació que omplirà aquests 10 dies amb nombroses activitats, molta música i disbauxa.



De tota la programació, us recomanem 10 actes:



Consulta tota la programació dela Festa Major de Manlleu

