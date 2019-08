VÍDEO Una catedral britànica instal·la un gran tobogan per atraure més visites

First in the queue ... the Dean of Norwich. #seeingitdifferently pic.twitter.com/8oOtTNCVuT — Norwich Cathedral (@Nrw_Cathedral) August 8, 2019

Say 'hello' to #SeeingItDifferently.

Open until the 18th August.

Times and entry details all on this link, tap 👇 https://t.co/3sLyQLZ7lZ pic.twitter.com/UyWpHTvOgU — Norwich Cathedral (@Nrw_Cathedral) August 12, 2019

La catedral de Norwich, a Norforlk, Anglaterra, ha instal·lat un tobogan de 15 metres d'alçada a l'interior per tal d'atraure més visitants. L'atracció estarà oberta a tota aquella gent que s'hi vulgui apropar fins al 18 d'agost, i forma part d'una iniciativa anomenada "Veure-ho diferent". Se n'ha fet ressò, entre d'altres, Russia Today. Ho podeu veure a la part superior de la notícia.La intenció és descobrir i dur a terme idees creatives per acostar la gent a l'Església. "Com podem connectar amb aquells que no tenen mai l'Església a la seva agenda?", es pregunta el reverend Andy Bryant. La idea, explica, se li va acudir visitant la Capella Sixtina.​Bryant va pensar que els visitants de la catedral de Norwich no podien gaudir habitualment del sostre del temple i que, gràcies al tobogan (durant una setmana) ho podran fer. Així, es podrà explicar a la gent la història de la Bíblia que s'amaga en els sortints del sostre i aconseguir que s'apropin a Deu "des d'una nova perspectiva". En la mateixa línia, per exemple, la catedral de Rochester va posar un mini golf dins del temple.

