​Dos ferits greus per apunyalament en dues baralles a Barcelona

Una persona ha resultat ferida de gravetat per una agressió amb arma blanca que ha tingut lloc cap a tres quarts de deu del vespres al Pou de la Figuera, al barri de la Ribera de Barcelona, en una baralla. La víctima està greu però fora de perill.Aquesta però no ha estat l'únic apunyalament de la nit. Quan passaven vint minuts de les cinc de la matinada, segons ha avançat la Cadena Ser i ha confirmat l'ACN, una baralla prop de l'estació de metro de la Barceloneta, també al districte de Ciutat Vella ha deixat ferida una altra persona. La víctima també està fora de perill i hi ha un detingut.

