GUIA Per on es pot veure el futbol aquesta temporada?

Els aficionats del futbol esperem amb candeletes que comenci de nou la temporada. El mercat de fitxatges a l'estat espanyol continuarà obert fins al 31 d'agost i encara hi poden haver moviments, però els equips ja han començat la pretemporada amb l'objectiu d'arribar en forma a l'inici de la Lliga, el proper divendres.Serà important, doncs, tenir clar com es podrà seguir el futbol aquesta temporada. Més enllà dels afortunats que tenen seient al camp del seu equip preferit, la resta de gent pot optar per baixar al bar a veure el partit amb els amics o quedar-se a casa. En aquest segon cas, l'oferta per veure el futbol és diversa i pot convertir-se en un autèntic laberint. I en pràcticament tots els casos us tocarà rascar-vos la butxaca.Les princpals plataformes per on podreu veure el futbol són Movistar+, Orange, Mi Tele Plus, Gol i DAZN. Les dues primeres, Movistar i Orange, ofereixen paquets que inclouen el futbol però també Internet i d'altres continguts. Mi Tele i DAZN, d'altra banda, són el que s'anomena OTT i ofereixen únicament continguts, ja sigui futbol, esports en general o produccions pròpies.A continuació podeu veure una guia resumida per saber com veure el futbol i (aproximadament) quan us tocarà gastar.

