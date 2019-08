Saldes estrena un centre d'observació de les estrelles als peus del Pedraforca

L'alcalde Moisès Masanas amb un dels grups que han visitat el telescopi i l'expert Albert Alegret. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Saldes (el Berguedà) ha inaugurat aquest dilluns el Centre Astronòmic Pedraforca pensat per contemplar les estrelles en un dels millors punts del país per realitzar aquesta activitat. El cel de Saldes, antic municipi miner als peus del Pedraforca, permet una foscor 30 vegades superior a l'àrea metropolitana i, per tant, presenta les millors condicions possibles per gaudir del cel estrellat. El poble va obtenir fa tot just dos anys el segell d'Espai amb Cel Nocturn de Qualitat (ECCNQ). L'alcalde de Saldes, Moisès Masanas, ha valorat amb satisfacció l'estrena de l'equipament durant l'acte formal de presentació de l'equipament, que s'ha realitzat aquesta tarda de dilluns."La idea és que a partir d'ara tinguem un quadrant on les tres persones que saben utilitzar el telescopi puguin començar a programar visites per observar les estrelles", ha assegurat Masanas. Les persones que faran aquesta funció seran el membre d'associacions astronòmiques com la de Sabadell i la de Manresa i redactor del projecte, Albert Alegret; l'astrònom aficionat Toni Selva amb un gran coneixement de la zona, i el també expert Salvador Santmartí.Aquest diumenge va haver-hi una jornada prèvia de portes obertes dedicada als veïns del poble i és aquest dilluns que se n'ha fet la presentació formal amb la presència d'autoritats locals i comarcals, entre les quals l'alcalde Moisès Masanas, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, alcaldes, regidors de municipis de la zona i tècnics que han participat del projecte i de la direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat. També hi ha assistit l'exalcaldessa socialista Dolors González. L'equipament s'ubica a l'antiga casa forestal i, segons ha detallat l'alcalde, s'ha pogut habilitar amb una inversió de 120.000 euros d'ajudes obtingudes a través de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona.Saldes busca dinamitzar i desestacionalitzar l'activitat turística mirant a les estrelles. "Des que vam entrar a l'ajuntament hem intentat dinamitzar i buscar alternatives que puguin donar continuïtat a la nostra activitat econòmica en el sector turístic. Tenim molta concentració de persones en unes dates molt concretes, però hi ha èpoques de l'any on tot queda molt parat", ha explicat Masanas.L'observació d'estels al Centre Astronòmic Pedraforca, en canvi, es podrà dur a terme tot l'any, ja que "a l'hivern i a la tardor el cel es pot visualitzar molt millor que no pas a l'estiu", ha afegit l'alcalde. "Ens agradaria fer de l'antiga casa forestal un espai visitable tant per a famílies, com per a escoles i grups de persones", ha expressat Masanas. La idea és vincular l'espai d'observació amb tota una sèrie de propostes que volen desenvolupar-se al poble com activitats de sensibilització ambiental i la promoció del turisme sostenible d'observació del medi natural nocturn en el marc del Projecte Lluerna, un pla local que dibuixa les línies estratègiques del municipi per als propers 25 anys.Ben aviat el consistori preveu canviar l'enllumenat públic per fanals menys contaminants i de tecnologia LED. Una actuació de substitució de lluminàries que tindrà un cost de 90.000 euros.L'observació òptica dels astres és possible, segons ha relatat l'expert Albert Alegret, gràcies a un telescopi americà de la marca MEADE de 406 mm de diàmetre i amb el qual es poden observar objectes de l'espai de magnituds diverses. Es tracta d'un potent telescopi que es guia per un GPS i té incorporada una memòria interna on emmagatzema 144.000 coordenades d'objectes espacials de tota mena, des de la lluna fins a galàxies i nebuloses.Aquest telescopi es troba situat en una caseta de fusta de 18 metres quadrats, aïllada del fred i la calor, i amb un sostre que s'obre amb un motor elèctric i que permet observar directament el cel. Entre les explicacions que l'expert ha fet als assistents de la presentació d'aquest dilluns, Albert Alegret ha posat sobre la taula la possibilitat d'observar la superfície del Sol i l'existència d'una òptica molt especial d'un segon telescopi que capta la radiació H-alpha del Sol i les protuberàncies solars.El centre disposa d'oculars de potències diverses, una càmera fotogràfica i altres accessoris per a les observacions.El director Científic del Parc Astronòmic Montsec, Salvador Riba, que no ha pogut assistir a la presentació del projecte, ha assessorat durant tot el procés de posada en marxa del projecte a l'Ajuntament de Saldes.