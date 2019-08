Francis Ford Coppola diu ara que «Apocalypse Now» no és una pel·lícula antibel·licista

40 anys després de l'estrena d'Apocalypse Now, el director Francis Ford Coppola llança una nova versió remasteritzada d'una de les seves cintes més icòniques. Amb motiu de l'estrena d'Apocalypse Now Final Cut, el cineasta ha reflexionat sobre l'icònic film, assegurant que, lluny de ser una "pel·lícula antibel·licista", Apocalypse Now "glorifica" el conflicte a través dels seus violentes seqüències."Ningú vol fer una pel·lícula a favor de la guerra", va assenyalar el director en una entrevista a The Guardian , tot i que matisa que per ser catalogada com una cinta antibel·licista hauria de ser un film "ple d'amor, pau, tranquil·litat i felicitat. No tindria de tenir imatges violentes ", ha apuntat, tot recordant que la seva cinta inclou" escenes d'helicòpters atacant a gent innocent "que ell mateix reconeix estan lluny de ser qualificades com a" antibel·licista "."Una pel·lícula contra la guerra no ha de glorificar el conflicte i es pot dir que Apocalypse Now ho fa. Certes escenes han provocat una actitud bel·ligerant", va revelar. No obstant això, Coppola va assegurar no sentir-se culpable, ja que és conscient "el seu paper en tot aquest procés".El rodatge de la pel·lícula, que es va allargar durant gairebé 240 dies a les Filipines, també va estar embolicat en la polèmica, pel suposat consum de drogues del repartiment i l'equip, especialment per part de Dennis Hopper, del qual es deia que va demanar "cocaïna "per acceptar el paper. "Mai he pres drogues en la meva vida, només herba", va aclarir Coppola."Vaig descobrir que l'efecte que l'herba tenia en mi era interessant perquè em posava extremadament concentrat. A més, si fumava un porro no podia agafar el son. M'agradava treballar i després em quedava despert tota la nit per reescriure el guió", va relatar el director, que va confessar que també va provar la cocaïna però li va semblar "molt desagradable". "Quant a Dennis Hopper, Déu sap el que estava fent", ha afegit.Aquest mes es compleixen 40 anys des que Apocalypse Now va arribar als cinemes per primera vegada i per commemorar l'aniversari, Coppola ha estat treballant dos anys en la nova versió, en què ha modificat l'extens metratge d'Apocalypse Now Redux. "El que es considerava avantguardista en un moment, 20 anys després s'usa com a fons de pantalla i es converteix en part de la cultura. Sembla que això havia succeït amb Apocalypse", es va lamentar.L'autor d'obres com El Padrí o La conversa admet que es va excedir amb la versió Redux de 2001, afegint 49 minuts a la durada original de dues hores i 33 minuts. Ara, a Apocalypse Now Final Cut, ha aconseguit reduir uns 14 minuts, i s'ha centrat en la moralitat humana com a temàtica principal. "Realment sento que aquesta versió d'Apocalypse Now aconsegueix més sobre aquest tema que qualsevol de les versions anteriors", ha avançat.Estrenada el 1979, Apocalypse Now reunir un repartiment de luxe format per Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper, Robert Duvall, Laurence Fishburne i Harrison Ford. La pel·lícula va rebre vuit nominacions als premis Oscar, incloent Millor Pel·lícula, Millor Guió i Millor Director, tot i que finalment només es va fer amb dos guardons en categories tècniques.

