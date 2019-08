Tres detinguts a Tarragona i Lleida per delictes contra el dret dels treballadors i agressió sexual

La Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de les Comissaries Provincials de Tarragona i Lleida ha detingut dues persones a Lleida i una a Tarragona, acusades de delictes contra el dret dels treballadors i per agressió sexual.La policia va començar una investigació el mes de juny, després que diversos ciutadans denunciessin explotació laboral per part dels propietaris d'una empresa de cultiu de cítrics a la província de Múrcia. Una de les denunciants també va exposar que havia patit agressions sexuals en diverses ocasions. La policia afirma que el grup estava perfectament organitzat, ja que cada membre tenia unes missions concretes i diferents de les dels altres integrants.Les detencions es van poder practicar després de multitud de gestions. Dues persones van ser detingudes com a autors d'un delicte contra el dret dels treballadors, i dies més tard, es va detenir la tercera persona, a qui també se li imputa diversos delictes d'agressió sexual.

