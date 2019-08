FOTOS I VÍDEOS Manifestació a Barcelona per exigir a Sánchez que aculli l'Open Arms

VÍDEO Manifestació a Barcelona per exigir a Sánchez que aculli l'Open Arms (@openarms_fund); informa @andreumerino des dels carrers de la capital catalana https://t.co/y9jt9omA0o @stopmaremortum @caravanaobrim pic.twitter.com/POMYjpbLmA — NacióDigital (@naciodigital) August 12, 2019

Unes 300 persones es manifesten aquest dilluns a la tarda davant la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya, al carrer Mallorca de Barcelona. Les plataformes Stop Mare Mortum i Caravana obrim fronteres han convocat la mobilització després que el govern espanyol mantingui la seva negativa a oferir un port segur al vaixell Open Arms, que ja fa onze dies que navega en aigües internacionals, amb més de 150 persones rescatades al Mediterrani a bord.Els dos col·lectius convocants també dirigeixen les seves exigències a la Unió Europea, que continua sense aprovar cap pla per acollir les persones rescatades al Mediterrani Central.Stop Mare Mortum i Caravana Obrim Fronteres també demanen solucions per a l'Ocean Viking, el vaixell de Metges Sense Fronteres i l'ONG SOS Mediterranée que es troba en condicions similars a l'Open Arms. En aquest cas, l'embarcació té a bord 251 persones rescatades si espera que la Unió Europea li doni permís per atracar en un port segur.Les dues embarcacions es neguen a entregar les persones als guardacostes libis i s'enfronten a les amenaces del primer ministre italià Matteo Salvini, just després que Itàlia hagi aprovat una reforma legal que permet confiscarels vaixells que entrin sense permís en aigües italianes i multar la seva tripulació amb un milió d'euros.

