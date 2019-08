El ministeri de Justícia insta la Fiscalia a investigar les agències de ventres de lloguer

El ministeri de Justícia ha sol·licitat a la Fiscalia General de l'Estat que obri una investigació sobre les activitats de les agències de ventres de lloguer que operen a Espanya. El govern espanyol recorda, en un comunicat, que la gestació per ventres de lloguer és una "pràctica prohibida" per la legislació espanyola i que les agències que ofereixen aquests serveis “es lucren mitjançant aquesta activitat il·legal que fan en tercers països”.



L'executiu espanyol també recorda que en aquests tercers països hi ha "la possibilitat que es vulnerin els drets de les dones gestants" i que, a vegades, es poden "fer passar per fills nens nascuts sense relació genètica amb les parelles". Tot plegat –afegeix el comunicat- sense oblidar "donar solució a les situacions de fet que es vagin creant, atenent l'interès superior del menor".

