Aragonès, disposat a comparèixer al Parlament per la retallada en despesa pública

El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha manifestat que està disposat a comparèixer al Parlament per explicar els ajustos a les conselleries i una retallada del 6% a les empreses públiques, com li han demanat els comuns i la CUP. En una piulada, Aragonès assegura que està disposat a explicar "les conseqüències de l'asfíxia econòmica del govern espanyol contra Catalunya". CatECP i la CUP han registrat aquest dilluns la sol·licitud perquè Aragonès comparegui en la Diputació Permanent de la cambra catalana. El Departament d'Economia va ordenar a les conselleries una contenció de la despesa exceptuant les partides de personal, els serveis bàsics com per exemple l'educació, l'atenció primària de salut, les polítiques d'atenció a la immigració i les famílies; i les inversions que ja estaven compromeses.A les empreses públiques, que tenen autonomia financera, ordena un ajust pressupostari estimat del 6%. A més, l'ordre, que va sortir publicada al DOGC dimarts passat, estableix que si hi ha alguna despesa inajornable es pugui dur a terme sempre i quan estigui autoritzada pel Departament d'Economia.Pel que fa les empreses públiques, que tenen autonomia financera, l'ordre assenyala que en cas que una entitat hagi d'atendre "necessitats urgents i inajornables" i no pugui executar l'ajust, aquest es faci a resta d'entitats del seu àmbit d'actuacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor