Els comuns i la CUP demanen la compareixença d'Aragonès per la retallada en el sector públic

CatECP i la CUP han registrat aquest dilluns al Parlament la sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, perquè expliqui l'ajust pressupostari a les conselleries i una retallada del 6% a les empreses públiques. Els grups han demanat que comparegui en la Diputació Permanent de la cambra catalana, de manera que s'hauria de produir abans del 16 d'agost. En una piulada a Twitter, Pere Aragonès s'ha mostrat disposat a comparèixer "per explicar les conseqüències de l'asfíxia econòmica del govern espanyol contra Catalunya".El Departament d'Economia va ordenar a les conselleries una contenció de la despesa exceptuant les partides de personal, els serveis bàsics com per exemple l'educació, l'atenció primària de salut, les polítiques d'atenció a la immigració i les famílies; i les inversions que ja estaven compromeses.A les empreses públiques, que tenen autonomia financera, ordena un ajust pressupostari estimat del 6%. A més, l'ordre, que va sortir publicada al DOGC dimarts passat, estableix que si hi ha alguna despesa inajornable es pugui dur a terme sempre i quan estigui autoritzada pel Departament d'Economia. Pel que fa les empreses públiques, que tenen autonomia financera, l'ordre assenyala que en cas que una entitat hagi d'atendre "necessitats urgents i inajornables" i no pugui executar l'ajust, aquest es faci a resta d'entitats del seu àmbit d'actuacions.Els comuns consideren que Aragonès ja hauria hagut de donar explicacions per iniciativa pròpia i creuen que no es pot esperar al mes de setembre o octubre per a donar explicacions d'una retallada "important". En declaracions a l'ACN, el diputat de CatECP David Cid ha demanat "transparència" i conèixer els motius que han portat Economia a fer aquest ajust. A més, requereix les alternatives possibles de cara al pressupost del 2020.En aquest sentit, Cid vol que es detalli en què afectarà al mesura, per no trobar-se "sorpreses, com l'any passat, quan va afectar el consorci d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona". D'altra banda, ha lamentat que des dels comuns ja van advertir que sense pressupostos "això podia passar". "Hi ha una part de responsabilitat de no aprovar els del 2019 i de no permetre aprovar els de l'Estat", s'ha queixat.El diputat considera que, el fet d'haver demanat la compareixença juntament amb un altre grup, la CUP, Aragonès hi hauria d'acudir. La compareixença s'ha de votar i els comuns desitgen que la resta de grups hi donin suport. "Aragonès ha tingut temps de fer una 'tournée mediàtica' a principis d'agost, però no de donar explicacions sobre aquestes retallades", li ha recriminat.El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha lamentat a l'ACN que una retallada d'aquesta significació s'hagi acordat a l'agost i que no hagi tingut una explicació en seu parlamentària, un element que considera "de mínims"."Amb l'excusa de l'estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera, sempre ens trobem retallada rere retallada", ha carregat Aragonés, que creu que la compareixença també serviria per traslladar que la càrrega fiscal, que ve de les classes treballadores, no permet tenir uns pressupostos eficients.Després que la CUP s'hagi obert a negociar els pressupostos del 2020 si suposa avançar en clau nacional i social, Aragonés ha lamentat que aquestes retallades és començar "malament i de la pitjor de les maneres". "Si es construeix una realitat en què, ja no només pel 2020, sinó pel 2020 hi ha un 6% menys a les partides dels departaments, difícilment ens trobaran a la CUP anant a votar favorablement", ha avisat.

