Netflix s'empassa els grans directors de Hollywood

Martin Scorsese ha revolucionat el sector del cinema amb el primer tràiler de la seva nova pel·lícula, The Irishman , on ha reunit part dels millors actors que han treballat per ell durant la seva carrera. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci i Harvey Keitel són el pòquer de luxe per a la que podria ser la seva gran última pel·lícula junts -per una qüestió d'edat-. Sobretot per a De Niro i Pesci al costat de Scorsese, després d'haver rodat Casino, Goodfellas i Raging Bull. Keitel també va ser un dels predil·lectes del gran director de cinema a principis dels anys 70, quan iniciava la seva carrera dirigint pel·lícules.Tot aquest luxe cinematogràfic, tot aquest recull d'estrelles, estrenaran pel·lícula sota el gran paraigüa de Netflix. La plataforma reina de contingut per streaming s'ha col·lat de manera definitiva al jardí de Hollywood i ha començat a recollir les flors més preuades de la indústria per portar-les cap a casa seva. La manera de fer, produir i vendre de Netflix no és el futur: és el present més immediat. Aquesta nova onada ha acabat esquitxant els grans directors de la indústria de Hollywood que han hagut de rendir-se o morir. Grans noms han encaixat mans amb Netflix, en una política que copien cada vegada més les plataformes de renom.Scorsese és l'última incorporació d'un panteó carregat d'estrelles col·leccionat per la multinacional de l'entreteniment, en l'apartat cinematogràfic. Netflix, que va començar com a "videoclub online", ha apostat de manera exponencial per les pel·lícules signades per ella mateixa. A diferència de les sèries, el nivell qualitatiu dels films produïts per la plataforma és molt més baix del que s'esperava per a una empresa d'aquest nivell. HBO, coneguda per les seves pel·lícules -els anomenats telefilms, tots produïts també per la cadena-, manté un bon nivell en els dos apartats. Netflix no podia quedar-se enrere.Les produccions cinematogràfiques dels grans directors de cinema que han col·laborat amb Netflix són de qualitat irregular. Cap és de nivell baix ni tampoc una abominació. La plataforma sap vendre molt bé els seus productes, tant de manera publicitària com en les recomanacions personalitzades a cada usuari. Algoritmes, mercats per explotar, actors i actrius per a contractar i un pressupost desorbitat per a cinema -gràcies als beneficis creats a partir de les sèries-. Així doncs van passar de pescar en un riu a buscar els peixos més grossos de l'oceà de Hollywood.Cary Fukunaga, responsable de la sèrie True Detective, va dirigir la primera gran pel·lícula de qualitat i renom. Beasts of No Nation , amb Idris Elba de protagonista, obria la llauna de la curta però intensa llista de les produccions de Netflix amb grans directors. The Meyerowitz Stories és una de les comèdies dramàtiques més intenses que ha produït la plataforma. Va reunir Adam Sandler -en un dels seus millors registres-, Dustin Hoffman, Ben Stiller i Emma Thompson. La va dirigir Noah Baumbach, un dels directors de Saturday Night Live i conegut per ser un mestre del gènere.A partir d'aquestes dues, arribaren els germans Coen, Ethan i Joel, i Alfonso Cuarón. Els Coen van presentar un film dividit en vuit capítols, sobre la crueltat del salvatge oest nord-americà, agrupant grans actors i actrius de la seva premiada filmografia. Tot i que va tenir una recepció irregular, els Coen certificaven amb La balada de Buster Scruggs el nou graó de qualitat de Netflix . Cuarón, però, va trencar els esquemes amb Roma.La pel·lícula del director mexicà, una de les millors que es van estrenar l'any passat, va significar un canvi de paradigma general i a escala global. Els símptomes ja hi eren, els ingredients es cuinaven a foc lent i la plataforma apostava per financiar-ho amb bona part dels seus ingressos. La seva estrena va ser a molts pocs cinemes i durant poques setmanes, per prioritzar la visualització des de la plataforma. L'èxit va ser rotund: 10 nominacions als Oscar i 3 premis, inclosa millor pel·lícula estrangera. Va arrasar als Globus d'Or i al Festival de Venècia.En aquest nou escenari, Netflix posa tota la carn a la graella. Paul Greengrass, un dels millors directors de Hollywood en el gènere d'acció, amb pel·lícules com Capità Phillips, la saga Bourne o Green Zone, va encarregar-se del film 22 de juliol, tant en el guió com en la direcció. Netflix ja té el poder i la capacitat econòmica per finançar projectes de gran envergadura per a directors que necessiten una llibertat absoluta. Isabel Coixet, una de les més llorejades directores contemporànies catalanes i de tot l'Estat, va rebre suport per a Elisa y Marcela. Scorsese és el pròxim a sortir a la gran pantalla amb el segell de Netflix. Després de perdre el finançament per a la seva pel·lícula, la plataforma va comprar el projecte amb un pressupost de 200 milions de dòlars, a invertir-se en el rodatge. Guillermo del Toro és la nova incorporació a la llista, preparant un remake de la fàbula Pinocchio. Els nous paradigmes estan revolucionant la indústria del cinema. Netflix ha arrossegat, com un vaixell de pesca, moltes productores i distribuïdores. Actors, actrius, directors, guionistes són empassats per "la nova Hollywood" de la plataforma de streaming. Netflix s'ha colat literalment al bulevard de les estrelles.

