GUIA Tot el que heu de saber per gaudir de la Festa Major de Gràcia

Un any més arriba la Festa Major de Gràcia, una de les festes més emblemàtiques de Barcelona, que omplirà la vila de música, festa, carrers guarnits i molta gent entre els dies 15 i 21 d'agost. Al llarg de tot l'any, els veïns, la Fundació Festa Major de Gràcia i el Districte de Gràcia treballen per preparar aquesta setmana per tal que graciencs i visitants que passin pels carrers del barri puguin gaudir d'una festa que es vol familiar, inclusiva i lliure d'agressions masclistes.Durant set dies, des de primera hora del matí i fins a la matinada, hi haurà prop d'un miler d'activitats per a tots els públics als carrers i places que participen de la festa. De la mateixa manera, aquest anys s'ha posat en marxa la campanya de convivència per aconseguir compaginar la festa amb el descans dels veïns, el respecte als guarnits, l'ús dels lavabos públics i evitar embrutar per facilitar la neteja de la vila.A continuació us deixem una guia amb tot el que heu de saber per gaudir de la festa:Aquest any es guarneixen 24 carrers, una xifra que supera l'anterior rècord, del 2001. Són els mateixos que ja van participar de la festa el 2018 i s'hi afegeixen el carrer Lluís Vives, la plaça del Nord i el carrer Lluís Antúnez, amb la placeta de Sant Miquel. En tots aquests espais s'hi faran més de 900 activitats "obertes, plurals i participatives".Aquí teniu el mapa de la festa:

El premi al millor guarnit es lliurarà dissabte a les 17h a la plaça de la Vila. Enguany s'ha creat un nou reconeixement en el concurs de guarniments, el Premi a l'accessibilitat, impulsat pel Districte de Gràcia i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, en col·laboració amb la Fundació Festa Major. El premi al carrer més accessible comptarà amb un jurat especialitzat de sis persones: tres representants de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i tres membres d'entitats de que treballen amb persones amb discapacitat.El pregó d'enguany tindrà com a protagonistes quatre dones esportistes olímpiques amb discapacitat intel·lectual. Són Cristina Pandis, Xènia Galtés, Paola Manjón i Noèlia Baptista, que juguen actualment a l'equip de bàsquet acidH-Lluïsos. Així, Gràcia vol consolidar la festa com un espai inclusiu.Cristina Pandis fa 17 anys que juga a l’equip i va ser subcampiona dels Special Olympics d'Abu Dhabi el 2019. També va ser subcampiona en aquesta competició Paola Manjon, que fa set anys que juga als Lluïsos. Xènia Galtés també és part de l'equip des de fa 17 anys i va ser campiona dels Special Olympics de Madrid el 2018. Noèlia Bautista, sis anys a l’acidH-Lluïsos, va ser campiona als Special Olympics d'Àvila el 2017.Aquest any 2019 neix la passada del Pregó que es farà el 14 d'agost a les 17.30h. Per primera vegada el pregó incorpora un nou cercavila que sortirà de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb els gegants, l'Àliga de Gràcia i les autoritats, i que arribarà a la Plaça del Sol. Allà s'hi sumaran els participants del Toc d'Inici amb els músics de la resta de colles de cultura popular per arribar plegats a la plaça de la Vila, on tocaran els músics i acabaran amb el Timgrallers de Gràcia.Hi ha més de 900 activitats per tot el barri, així que de ben segur que podreu trobar la que més us agradi ( aquest cercador us ho posarà més fàcil ). Tot i així, hi ha uns actes principals que no us podeu perdre. Evidentment, tot comença amb el pregó, que serà dimecres a les 19h a la plaça de la Vila.Dijous a primera hora tindreu les matinades de gralles i de foc, que recorreran els diversos carrers de la vila per anunciar a tothom que comença la festa major. També dijous al matí es farà el seguici de festa major amb la desfilada de colles i imatgeria del barri. Sortirà de la plaça de la Vila i acabarà a l'església de Santa Maria, on s'hi farà la missa. A la tarda del mateix dia 15 hi haurà la cercavila popular.Dissabte, Gràcia viurà la diada castellera a la plaça de la Vila a partir de les 19h. Abans, a les 17h, al mateix lloc, hi haurà l'entrega de premis als millors guarnits de carrers i balcons. Per tancar la festa, el dia 21 al vespre, hi haurà el correfoc.La millor manera d'arribar a Gràcia els dies de festa major és amb el transport públic i especialment amb Ferrocarrils o metro. Les estacions que us van millor són Lesseps i Fontana (L3), Diagonal (L3, L5), Verdaguer (L3, L4), i Joanic (L4). El metro funcionarà ininterrompudament les nits de divendres 16 i dissabte 17. Pel que fa a l'autobús, us va bé el 22, 24, 27, 39, 45, 47, 55, 87, 92, H6, H8, V17, D40, N0, N4, N6; i el bus de barri 114 i 116. Cal tenir en compte que, amb motiu de la festa, algunes línies poden modificar el seu recorregut.Amb motiu de la festa, entre els dies 3 i 22 d'agost (ambdós inclosos) es tallaran tots aquests carrers del barri:Berga (entre Sant Marc i Cigne)Travessia St. Antoni (entre Astúries i Pl. Anna Frank)Perill (entre Venus i Lluis Vives)Providència (entre Massens i Alzina)Fraternitat (entre Tordera i Siracusa)Fraternitat (entre Tordera i Josep Torres)Ciudad Real (entre Terol i Ramón i Cajal)Joan Blanques (entre Sant Lluis i Encarnació)Joan Blanques de baix de tot (entre Travessera de Gràcia i Ramón i Cajal)Llibertat (entre Fraternitat i Torrent de l’Olla)Mozart (entre Goya i Jesús)Lluís Antúnez (entre Vic i Gran de Gràcia)Progrés (entre Tordera i Llibertat)La Perla (entre Torrent de l’Olla i Verdi)Puigmartí (entre Milà i Fontanals i Torrijos)Tordera (entre Progrés i Fraternitat)Verdi (entre Providència i Robí)Maspons (entre Pere Serafí i Xiquets de Valls)Jesús (entre Gran de Gràcia i Sant Pere Martir)Plaça del Nord NordLluís VivesLluís Antúnez

