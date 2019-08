Les protestes podrien afectar tots els vols entre Barcelona i Hong Kong

Els passatgers que volen aquest dilluns a Hong Kong des de l'Aeroport de Barcelona-El Prat esperen que les protestes a l'Aeroport Internacional de Hong Kong amb milers de manifestants no els afectin quan hi arribin, han explicat a Europa Press.

Tan sols hi ha un vol directe entre l'Aeroport de Barcelona i l'Aeroport Internacional de Hong Kong: està operat per Cathay Pacific i surt a les 13.20 hores dels dilluns, dimecres, divendres i diumenges.

Aquest vol directe arriba a Hong Kong a les 07.20 del matí de l'endemà, per la qual cosa els usuaris creuen que les protestes i el tancament de l'aeroport s'hauran resolt quan hi arribin, sobretot, aquells que hi han de fer escala, com Carlos, que viatja amb la seva família a Seül (Corea del Sud).

Denisse i la seva parella viuen a Hong Kong i confien que quan arribin ja no hi hauran protestes, i una família hongkonesa també ho espera, malgrat que una de les seves filles està "espantada" pel que es trobarà quan aterrin.

Cathay Pacific ha començat a resituar aquest dilluns alguns usuaris --no és el cas de Carlos-- que no havien de passar obligatòriament per Hong Kong per arribar a la destinació final a altres aerolínies, com Lufthansa, Qatar Airways i Coregen Air, han indicat treballadors de l'empresa a Europa Press.

Han explicat que els passatgers els han començat a preguntar què estava passant a l'aeroport poc després que obrissin els mostradors de facturació a les 10.20 hores, quan les notícies de la prohibició per sortir i aterrar vols s'han començat a publicar en els mitjans i han rebut alertes en els mòbils.

La d'aquest dilluns és la quarta jornada de protestes consecutives a l'aeroport de Hong Kong, principal escenari d'una mobilització en contra del Govern hongkonès i que reclama la retirada definitiva d'una llei que autoritzaria l'extradició de sospitosos a la Xina continental.



Es mantenen les protestes

L'autoritat aeroportuària de Hong Kong ha anunciat aquest dilluns la suspensió de tots els vols per la presència a la terminal de milers de manifestants, que han traslladat a un dels aeròdroms més transitats de la regió les protestes que des de fa dos mesos assetgen el Govern de Carrie Lam.

La mesura estaria motivada pels incidents registrats a les instal·lacions, on els passatgers han tingut problemes per facturar o per passar els controls de seguretat, i només es permetrà la sortida dels vols que hagin completat el procés de facturació i l'aterratge dels quals ja estiguin de camí.

