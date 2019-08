El Tibidabo estrenarà un nou funicular la tardor de 2020

El Tibidabo iniciarà aquesta tardor les obres de construcció d'un nou funicular, que s'estrenarà la tardor del 2020 i que substituirà l'actual. Aquest nou mitjà de transport, que rebrà el nom de "la Cuca de Llum", actuarà com a porta d'entrada al parc i s'incorporarà com una atracció més. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni ha visitat les instal·lacions del Tibidabo aquest dilluns i ha explicat que aquesta actuació s'emmarca dins de la voluntat del consistori d'augmentar el nombre de visitants, especialment d'aquells que accedeixen al parc a través del transport públic.El proper mes de setembre començarà el projecte de remodelació, que es preveu que tingui una durada aproximada de 14 mesos. D’aquesta manera el funicular es modernitzarà, amb una imatge renovada i amb la instal·lació de diverses pantalles interactives i tauletes que tindran una funció didàctica i d’entreteniment. A més, l’interior del mitjà de transport s’alliberarà i donarà lloc a una vista panoràmica de l’exterior a través de grans finestrals.Pel que fa a altres novetats, el Parc del Tibidabo ha estrenat aquest any una nova atracció, el Castell dels Contes, inaugurada al novembre, que ja ha rebut més de 122.000 visitants. Aquest també ha estat el primer estiu de la nova Plaça del Jardí, un espai situat a l'entrada principal del parc, equipat amb grades i nous punts de descans i habilitada amb una rampa per persones amb mobilitat reduïda. El jardí vertical, que cobreix amb plantes o flors la façana de l'edifici principal, és el que dona nom a la plaça i alhora contribueix a la integració del Tibidabo dins del Parc Natural de la Serra de Collserola.Durant aquest proper any, en l’àmbit educatiu, el Parc del Tibidabo també preveu incorporar dos nous projectes en col·laboració amb LEGO Education. Per una banda, es remodelarà i s’ampliaran les activitats de la Sala Creatibi, i per l’altra es crearà un nou espai amb l’objectiu d’apropar al robòtica a intants i famílies.Per altra banda, des del l'Ajuntament també han fet públiques les dades de visitants en aquesta arrancada d'agost, que es mantenen en la línia de les del mateix període de l'any passat, amb una mitjana de 5.500 visites diàries. A més, durant aquest estiu, el parc ha posat en marxa el projecte ‘Estiu Solidari', que consisteix en facilitar 100 beques diàries a entitats solidaries perquè els infants en situació de vulnerabilitat visitin el Tibidabo.Així, fins a 4.300 infants ja han pogut gaudir d'entrades becades i pràcticament ja s'han exhaurit les 6.700 places disponibles. A més, les instal·lacions del parc han acollit durant els mesos de juny i juliol set actes solidaris amb la participació de més de 43.000 persones.

