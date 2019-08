La contundent resposta de l'actriu Beatriz Rico davant diversos comentaris masclistes

Sí, Carlos — Beatriz Rico (@bearicoactriz) August 11, 2019

A ver, @Charlie49853142: No te gusta mi opinión, y en vez de rebatirla argumentando como las personas normales, te metes con mi edad (como si fuera culpa mía cumplir años), me cosificas como mujer, insultas a mi ex y a mí. Muy inteligente no lo veo, la verdad. https://t.co/fvzPrYxvzE — Beatriz Rico (@bearicoactriz) August 11, 2019

A ver @SindeAsis. Bueno, es muy feo describir como que “me trincaba” una relación de 3 años. Es indicativo de una lacra que estamos viviendo y que no hace falta nombrar, verdad? A ver si resulta que la que trincaba era yo y el orden de factores sí altera el producto. https://t.co/z71Sp0i60V — Beatriz Rico (@bearicoactriz) August 11, 2019

L'actriu Beatriz Rico ha deixat tots els usuaris de Twitter amb un pas de nas. La intèrpret que va destacar en produccions espanyoles de segona categoria a la dècada dels anys 90 i principis de segle XXI ha contestat una interpel·lació entre diversos usuaris on parlaven d'un dels germans Bardem i parlaven d'ell com "la que es trincava Beatriz Rico". Així va contestar ella.Els usuaris que l'havien nombrat, van seguir contestant sense cap mena de tacte. Rico va solucionar la situació amb un parell de comentaris que va posar al seu lloc el masclisme amb el que l'havien tractat, deixant clar que no li agradava gens com l'havien interpel·lat.

