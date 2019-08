Restablerta la circulació de trens de la R3 entre Ripoll i Sant Quirze de Besora

La circulació de trens de la R3 entre Ripoll i Sant Quirze de Besora ha quedat restablerta a dos quarts de tres de la tarda d'aquest dilluns després d'estar interrompuda des de les vuit del matí per una incidència al sistema d'electrificació a causa de les pluges.Renfe ha informat que progressivament els trens de la línia aniran recuperant l'horari habitual. Durant l'estona en què no hi ha hagut circulació, la companyia ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions, mentre que la resta de la línia ha registrat retards de fins a una hora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor